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Автоспорт

Алонсо ведёт переговоры о контракте, требуя рекордную сумму

Готов остаться в Астон Мартин ещё на два года.
Вчера, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо ведет переговоры с Астон Мартин о новом контракте.

По информации Марка Лимаше, испанец хочет продлить соглашение до конца 2028 года и рассчитывает на зарплату в 40 миллионов евро за сезон вместо нынешних 30 миллионов.

Сейчас больше 40 миллионов в год в Формуле-1 получают только Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Следовательно если стороны договорятся, испанец приблизиться в число самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1.

К слову, директор ФИА объяснил, почему алгоритмы управления энергией останутся в Ф-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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