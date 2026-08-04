iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Астон Мартин потеряет ключевого сотрудника

Том Маккалоу покинет команду после 12 лет.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Том Маккалоу / Getty Images
Том Маккалоу / Getty Images

Директор по производительности Астон Мартин Том Маккалоу покинет команду по окончании сезона, пишет motorsportweek.

Маккалоу - ветеран команды. Он присоединился к коллективу, когда тот еще был Форс Индия, в 2014 году.

Свою текущую должность инженер занимает с 2018 года, но после перестановок в  структуре команды он решил уйти.

Астон Мартин переставил Майкла Крака на должность операционного директора команды по работе на трассе, и в итоге он перетянул часть полномочий Маккалоу.

На текущий момент неизвестно, продолжит ли британский инженер карьеру в Формуле-1.

Ранее также сообщалось, что Юки Цунода все еще рассчитывает на возвращение в чемпионат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2026 Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Астон Мартин предпринял попытку пригласить экс-босса Ред Булл Астон Мартин предпринял попытку пригласить экс-босса Ред Булл
Раскрылись детали пакета обновлений Астон Мартин Раскрылись детали пакета обновлений Астон Мартин

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: утверждено расписание матчей "бело-синих" с Карабахом в квалификации Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Теннис21:10
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
Европа20:00
Реал готов продать Винисиуса при одном условии
Европа19:25
Прошлогодний новичок Сити может покинуть клуб
Формула 118:50
Астон Мартин потеряет ключевого сотрудника
Велоспорт18:25
На женском Тур-де-Франс разорелся скандал из-за грудей
Другие17:42
"Это некрасиво и недопустимо": в ФВУ прокомментировали допуск росии
Другие16:50
росия "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира-2027 по волейболу
Другие16:19
росию допустили до Лиги наций-2027
Европа14:48
Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале
Европа14:24
Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным уходом в ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK