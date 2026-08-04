Астон Мартин потеряет ключевого сотрудника

Том Маккалоу покинет команду после 12 лет.

Директор по производительности Астон Мартин Том Маккалоу покинет команду по окончании сезона, пишет motorsportweek.

Маккалоу - ветеран команды. Он присоединился к коллективу, когда тот еще был Форс Индия, в 2014 году.

Свою текущую должность инженер занимает с 2018 года, но после перестановок в структуре команды он решил уйти.

Астон Мартин переставил Майкла Крака на должность операционного директора команды по работе на трассе, и в итоге он перетянул часть полномочий Маккалоу.

На текущий момент неизвестно, продолжит ли британский инженер карьеру в Формуле-1.

Ранее также сообщалось, что Юки Цунода все еще рассчитывает на возвращение в чемпионат.

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