"Это некрасиво и недопустимо": в ФВУ прокомментировали допуск росии
Никто не ожидал подобного шага.
Президент ФВУ Виктор Мельник прокомментировал допуск росиян от FIVB.
Эклюзивный комментарий функционера приводит Суспильне.Спорт.
По словам Мельника, никто не ожидал, что Международная федерация допустит росиян уже в следующем году. Они ни с кем не советовались по этому поводу и не планировали.
Честно говоря, я думал, что в FIVB они немного успокоятся и будут ждать, чем всё закончится, и не допустят их в следующем году. Но они ни у кого не спрашивают, а нас — тем более никто не спросит. Это нигде не ставится на голосование, ни на одном конгрессе. Решает их совет.
Я не знаю, будем ли мы с ними играть, если попадем. Думаю, что нас будут разводить с росиянами — это понятно. Но это некрасиво и недопустимо, когда они убивают и стреляют
Ранее также сообщалось, что росия не примет участия в Кубке мира-2027.
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