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"Это некрасиво и недопустимо": в ФВУ прокомментировали допуск росии

Никто не ожидал подобного шага.
Сегодня, 17:42       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Мельник / ФВУ
Виктор Мельник / ФВУ

Президент ФВУ Виктор Мельник прокомментировал допуск росиян от FIVB.

Эклюзивный комментарий функционера приводит Суспильне.Спорт.

По словам Мельника, никто не ожидал, что Международная федерация допустит росиян уже в следующем году. Они ни с кем не советовались по этому поводу и не планировали.

Честно говоря, я думал, что в FIVB они немного успокоятся и будут ждать, чем всё закончится, и не допустят их в следующем году. Но они ни у кого не спрашивают, а нас — тем более никто не спросит. Это нигде не ставится на голосование, ни на одном конгрессе. Решает их совет.

Я не знаю, будем ли мы с ними играть, если попадем. Думаю, что нас будут разводить с росиянами — это понятно. Но это некрасиво и недопустимо, когда они убивают и стреляют

Ранее также сообщалось, что росия не примет участия в Кубке мира-2027.

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