Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале

Директор Лейпцига Марсель Шефер прокомментировал отсутствие Яна Диоманде на предсезонном сборе на фоне слухов о возможном переходе в Реал, передает Get Football News Germany.

Напомним, что ранее вингер заинтересован в переходе в Реал и рассчитывает избежать участия в предсезонном сборе Лейпцига в Австрии.

Отмечается, что Шефер подтвердил, что интерес к 19-летнему форварду со стороны топ-клубов действительно существует, поэтому вполне естественно, что Диоманде сосредоточен на своем будущем.

При этом директор подчеркнул, что говорить о трансфере преждевременно, но они уважают право футболистов обсуждать свое будущее с семьей и агентами, однако после выздоровления Диоманде должен вернуться в расположение команды.

К слову, Барселона готова побороться с мадридским Реалом за подписание Родри.

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