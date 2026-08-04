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Футбол

Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале

Признал интерес, но поставил условие.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Директор Лейпцига Марсель Шефер прокомментировал отсутствие Яна Диоманде на предсезонном сборе на фоне слухов о возможном переходе в Реал, передает Get Football News Germany.

Напомним, что ранее вингер заинтересован в переходе в Реал и  рассчитывает избежать участия в предсезонном сборе Лейпцига в Австрии.

Отмечается, что Шефер подтвердил, что интерес к 19-летнему форварду со стороны топ-клубов действительно существует, поэтому вполне естественно, что Диоманде сосредоточен на своем будущем.

При этом директор подчеркнул, что говорить о трансфере преждевременно, но они уважают право футболистов обсуждать свое будущее с семьей и агентами, однако после выздоровления Диоманде должен вернуться в расположение команды.

К слову, Барселона  готова побороться с мадридским Реалом за подписание Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид РБ Лейпциг Ян Диоманде

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