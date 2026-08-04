Бернарду Силва раскрыл главную причину перехода в Реал

Бернарду Силва поделился эмоциями после первой тренировки в составе Реала, пишет Marca.

Португалец признался, что не сомневался в переходе после звонка из мадридского клуба, отметив, что отказаться от предложения Реала было невозможно.

Я ни секунды не сомневался в своём решении. Ещё одним важным фактором стало то, что я остаюсь рядом с семьёй и Португалией, а также нахожусь в среде с очень похожей культурой.

Бернарду подчеркнул, что считает большой привилегией выступать за клуб с величайшей историей и богатой коллекцией трофеев.

К слову, Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию.

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