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Футбол

Бернарду Силва раскрыл главную причину перехода в Реал

Рассказал о дебютной тренировке.
Сегодня, 08:51       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Бернарду Силва поделился эмоциями после первой тренировки в составе Реала, пишет Marca.

Португалец признался, что не сомневался в переходе после звонка из мадридского клуба, отметив, что отказаться от предложения Реала было невозможно.

Я ни секунды не сомневался в своём решении. Ещё одним важным фактором стало то, что я остаюсь рядом с семьёй и Португалией, а также нахожусь в среде с очень похожей культурой.

Бернарду подчеркнул, что считает большой привилегией выступать за клуб с величайшей историей и богатой коллекцией трофеев.

К слову,  Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бернарду Силва

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