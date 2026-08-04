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Заместитель руководителя Мерседес раскрыл болевую точку команды

И их главную цель.
Сегодня, 07:57       Автор: Валентина Чорноштан
Мерседес / Getty Images
Мерседес / Getty Images

Заместитель руководителя Мерседеса Брэдли Лорд назвал главный приоритет немецкого коллектива.

Он заявил, что главной целью команды остаётся победа в Кубке конструкторов. Об этом передаёт издание FormulaPassion.

По его словам, если у команды есть шанс выиграть гонку, она должна сделать это, а индивидуальные задачи пилотов отходят на второй план.

Лорд подчеркнул, что Мерседес намерен бороться за оба титула, хотя пока в нынешнем сезоне команде ещё не удавалось финишировать двумя болидами на максимально высоких позициях.

К слову, пилот Макларена довольно жёстко ответил Джорджу Расселлу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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