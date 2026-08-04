Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию

Челси собирается отдать украинца в аренду после снятия дисквалификации.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик, который вернулся после дисквалификации из-за допинга, на следующий сезон может отправиться в аренду.

В лондонском клубе за время отсутствия 25-летнего украинца научились обходиться без него и в предстоящем сезоне вряд ли будут рассчитывать на него как на основного игрока.

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Предполагалось, что для перезагрузки карьеры Мудриком Челси отдаст предпочтение аренде в один из клубов английской Премьер-лиги, однако, как сообщает Foot Mercato, у "синих" есть другой приоритетный вариант.

По информации источника, украинский вингер может отправиться в аренду во французский Страсбур, который также входит в консорциум BlueCo.

Ранее сообщалось, что на Мудрика также претендуют три клуба АПЛ.

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