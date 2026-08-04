iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию

Челси собирается отдать украинца в аренду после снятия дисквалификации.
Сегодня, 00:10       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик, который вернулся после дисквалификации из-за допинга, на следующий сезон может отправиться в аренду.

В лондонском клубе за время отсутствия 25-летнего украинца научились обходиться без него и в предстоящем сезоне вряд ли будут рассчитывать на него как на основного игрока.

Читай также: Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Предполагалось, что для перезагрузки карьеры Мудриком Челси отдаст предпочтение аренде в один из клубов английской Премьер-лиги, однако, как сообщает Foot Mercato, у "синих" есть другой приоритетный вариант.

По информации источника, украинский вингер может отправиться в аренду во французский Страсбур, который также входит в консорциум BlueCo.

Ранее сообщалось, что на Мудрика также претендуют три клуба АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансферы Михаил Мудрик Страсбур

Статьи по теме

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Челси объявил о подписании опытного английского хавбека Челси объявил о подписании опытного английского хавбека
"Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой "Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку в своем стартовом матче в УПЛ Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку в своем стартовом матче в УПЛ

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и ЛНЗ проведут матчи 1-го тура
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: утверждено расписание матчей "бело-синих" с Карабахом в квалификации Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию
Вчера, 23:32
Бокс23:32
"Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой
Украина23:00
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку в своем стартовом матче в УПЛ
Европа22:12
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Теннис21:40
Калинина не смогла преодолеть первый круг турнира в Канаде
Теннис21:27
Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто
Теннис20:58
Олийникова потерпела поражение на старте турнира в Торонто
Украина20:30
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
Украина20:05
Шахтер чемпионской победой над Кудривкой вошел в сезон УПЛ
Европа19:40
Челси объявил о подписании опытного английского хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK