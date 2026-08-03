Олийникова потерпела поражение на старте турнира в Торонто
Украинская теннисистка не смогла преодолеть первый круг.
Украинка Александра Олийникова (WTA №44) потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA 1000 в Торонто.
В первом круге соревнований в Канаде украинская теннисистка противостояла чешке Каролине Плишковой (WTA №63) и уступила в двух сетах - дважды по 4:6.
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Матч длился 1 час 23 минуты. Олийникова за игру один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.
Это была первая очная встреча теннисисток.
WTA 1000, Торонто, Канада
Первый круг
Александра Олийникова (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 4:6, 4:6
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