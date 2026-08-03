iSport.ua
Русский Українська

Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто

Украинка завершила выступления на турнире в Канаде.
Сегодня, 21:27       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№54 WTA) не смогла преодолеть первый круг турнира WTA 1000 в Торонто.

На старте соревнований в Канаде украинка встречалась с Анной Бондар (№77 WTA) из Венгрии, потерпев поражение в двух сетах со счетом 4:6, 5:7.

Читай также: Свитолина узнала соперницу на турнире в Торонто

Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут. Калинина за матч не подавала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Теннисистки провели пятый очный матч, а счет в личных встречах 3:2 в пользу украинки.

WTA 1000, Торонто, Канада
Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Анна Бондар (Венгрия) 4:6, 5:7

Напомним, что Александра Олийникова также потерпела поражение на старте турнира в Торонто.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

Статьи по теме

Калинина не смогла преодолеть первый круг турнира в Канаде Калинина не смогла преодолеть первый круг турнира в Канаде
Олийникова потерпела поражение на старте турнира в Торонто Олийникова потерпела поражение на старте турнира в Торонто
Подрез успешно стартовала на турнире в Варшаве Подрез успешно стартовала на турнире в Варшаве
"Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой "Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и ЛНЗ проведут матчи 1-го тура
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: утверждено расписание матчей "бело-синих" с Карабахом в квалификации Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Бокс23:32
"Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой
Украина23:00
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку в своем стартовом матче в УПЛ
Европа22:12
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Теннис21:40
Калинина не смогла преодолеть первый круг турнира в Канаде
Теннис21:27
Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто
Теннис20:58
Олийникова потерпела поражение на старте турнира в Торонто
Украина20:30
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
Украина20:05
Шахтер чемпионской победой над Кудривкой вошел в сезон УПЛ
Европа19:40
Челси объявил о подписании опытного английского хавбека
Другие страны18:49
Почеттино останется тренером сборной США до 2030 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK