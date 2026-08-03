Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто

Украинка завершила выступления на турнире в Канаде.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№54 WTA) не смогла преодолеть первый круг турнира WTA 1000 в Торонто.

На старте соревнований в Канаде украинка встречалась с Анной Бондар (№77 WTA) из Венгрии, потерпев поражение в двух сетах со счетом 4:6, 5:7.

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Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут. Калинина за матч не подавала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Теннисистки провели пятый очный матч, а счет в личных встречах 3:2 в пользу украинки.

WTA 1000, Торонто, Канада

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Анна Бондар (Венгрия) 4:6, 5:7

Напомним, что Александра Олийникова также потерпела поражение на старте турнира в Торонто.

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