Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№54 WTA) не смогла преодолеть первый круг турнира WTA 1000 в Торонто.
На старте соревнований в Канаде украинка встречалась с Анной Бондар (№77 WTA) из Венгрии, потерпев поражение в двух сетах со счетом 4:6, 5:7.
Читай также: Свитолина узнала соперницу на турнире в Торонто
Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут. Калинина за матч не подавала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.
Теннисистки провели пятый очный матч, а счет в личных встречах 3:2 в пользу украинки.
WTA 1000, Торонто, Канада
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Анна Бондар (Венгрия) 4:6, 5:7
Напомним, что Александра Олийникова также потерпела поражение на старте турнира в Торонто.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!