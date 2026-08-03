Шахтер - Кудривка 5:1: обзор матча и результат игры 03.08.2026

В понедельник, 3 августа, Шахтер встречался с Кудривкой в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

Действующий чемпион в противостоянии с одним из аутсайдеров прошлого чемпионата, боровшимся за выживание в переходных матчах, разобрался с соперником во втором тайме, одержав разгромную победу со счетом 5:1.

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Шахтер от начала поединка захватил инициативу, заставляя гостей отбиваться. Однако в первом тайме "горняки" лишь раз смогли поразить ворота соперника по истечении получаса игры. Педриньо да Силва, получив мяч слева в штрафной, перевел на противоположный край, где Алиссон головой перебросил Антона Яшкова, неудачно вышедшего из ворот.

Тем не менее спустя десять минут Кудривке неожиданно удалось отыграться после углового. Подачу от Александра Беляева с правого фланга Раймонд Овусу на ближней продлил на Артура Думанюка, а тот головой переправил мяч в сетку.

Все же после перерыва Шахтер сумел полностью воплотить в результат свое преимущество, забив еще четырежды. "Горняков" в начале второго тайма снова вывел вперед Кауан Элиас, замкнув головой из пределов вратарской подачу Алиссона с правого фланга. На 72-й минуте бразильский нападающий сделал дубль, добив в пустые после прострела от Невертона и рикошетов от защитника и голкипера.

До разгромного результат на 80-й минуте довел Лука Мейреллиш, который через несколько секунд после выхода на замену своим первым касанием, животом, завершил подачу Алиссона с углового с левого фланга. А в компенсированное к матчу время Элиас оформил хет-трик, откликнувшись на заброс из глубины от Олега Очеретько и пробив в падении в правый нижний угол.

Статистика матча Шахтер - Кудривка 1-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Кудривка 5:1

Голы: Алиссон, 32, Элиас, 55, 72, 90+2, Мейреллиш, 80 - Думанюк, 42

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 18 - 2

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 5 - 3

Фолы: 7 - 17

Шахтер: Ризнык - Винисиус (Караваев, 84), Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва (Мейреллиш, 79), Назарина (Очеретько, 68), Бондаренко (Цуканов, 68) - Алиссон, Элиас, Мендоза (Невертон, 68).

Кудривка: Яшков - Е. Пасич, Векляк (Верлей, 77), Сердюк, Мельничук - Смирный, Думанюк (Адеое, 77), Семенов - Свитюха (Бычек, 63), Овусу (Есин, 90), Беляев.

Предупреждения: Мендоза - Думанюк, Бычек.

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