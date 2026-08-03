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На Мудрика претендуют три клуба АПЛ

Украинец может провести предстоящий сезон в аренде.
Сегодня, 14:08       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик может провести предстоящий сезон в другом клубе, пишет The Sun.

Напомним, что украинец отбыл дисквалификацию и уже должен присоединится к команде в предсезонном туре.

Тем не менее уже три английских клуба связались с Челси касательно возможной аренды Мудрика.

Один из них - новичок лиги Ковентри, а остальные издание не называет.

Тем не менее пока неизвестно, где будет играть Мудрик в новом сезоне. Алонсо еще не определился с ролью украинца.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал аргентинского хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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