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Футбол

Первая ассоциация отозвала письмо в поддержку Инфантино

Уэльс сделал первый ход.
Сегодня, 11:10       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Уэльс стал первой ассоциаций ФИФА, которая отозвала письмо с поддержкой Джанни Инфантино.

Напомним, что УЕФА попросил всех своих членов отказаться от поддержки текущего президента ФИФА на следующих выборах.

Футбольная ассоциация Уэльса стала первой, кто отозвал поддержку.

Футбольная ассоциация Уэльса настоящим подтверждает свой отказ от поддержки кандидатуры Джанни Инфантино для переизбрания на пост президента ФИФА на период с 2027 по 2031 год.

Недавние провалы в надлежащем управлении, процессах, лидерстве, ценностях, управлении заинтересованными сторонами, коммуникациях и здравом суждении привели нас к тому, что Футбольная ассоциация Уэльса утратила доверие к Инфантино, он не может оставаться у руля мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место – это проблема, с которой мы не можем мириться

Также сообщается, что Англия готовится отозвать свое письмо в ближайшее время.

Ранее также президент Ла Лиги призвал полностью сменить руководство ФИФА.

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