Президент Ла Лиги призвал к полной смене руководства ФИФА

Тебас требует его увольнения с поста.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал Джанни Инфантино покинуть пост главы ФИФА после отказа организации от проекта FIFA Forward Enterprise.

По словам Тебаса, проблема заключается не в одном решении, а в модели управления, которая концентрирует власть в одних руках.

Он также напомнил о ряде спорных решений ФИФА, включая изменения международного календаря, ценовую политику на чемпионатах мира и другие скандалы.

По мнению Тебаса, мировому футболу необходимо новое руководство, которое восстановит доверие к организации. Об этом он написал на своей странице в X.

К слову, Луис Энрике нацелился на звезду сборной Испании и Барселоны.

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