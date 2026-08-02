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Футбол

Луис Энрике нацелился на звезду сборной Испании и Барселоны

Парижане готовят 90 млн евро на Педри.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

ПСЖ готовит официальное предложение по полузащитнику Барселоны Педри.

По информации El Nacional, парижский клуб готов предложить за 23-летнего испанца около 90 миллионов евро.

Главный тренер Луис Энрике считает Педри приоритетной целью после неудачи с трансфером Родри и считает, что сумеет заполучить другого испанца.

Однако Барселона не намерена продавать одного из ключевых игроков команды и не планирует рассматривать предложения по его трансферу.

Отмечается, что скоро каталонский гранд может потерять Феррана Торреса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Луис Энрике Педри

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