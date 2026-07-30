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Футбол

ПСЖ хочет купить нападающего Барселоны

Но не хочет переплачивать.
Сегодня, 09:25       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

ПСЖ продолжает искать усиление атаки после ухода нескольких игроков. Главной целью парижан остаётся 26-летний Ферран Торрес из Барселоны.

Как передаёт источник RMCsport, переговоры пока не стартовали, ведь французская команда не хочет переплачивать за испанца после его яркого выступления на чемпионате мира‑2026.

Добавим, что если ПСЖ не удастся договориться по Торресу, они могут рассмотреть Шарля Де Кетеларе из Аталанты.

Ещё один вариант - Эли Жуниор Крупи из Борнмута. Парижане пока не проявляли официального интереса к 19‑летнему французу, но сам Крупи заинтересован в возможном переходе в парижский клуб.

К слову, Месси вернулся в Интер Майами, но его возвращение в игру пока под вопросом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Ферран Торрес

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