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Барселона вступила в борьбу с Реалом за победителя ЧМ-2026

Вмешалась в сделку по Родри.
Сегодня, 14:19       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Барселона вышла на агента Родри, чтобы осуществить трансфер испанца.

Каталонский гранд проявляет интерес к хавбеку, который является одной из главных трансферных целей мадридского Реала.

Отмечается, что спортивное руководство Барсы уже связалось с представителями Родри, чтобы выяснить условия и детали возможного перехода.

Журналист добавляет, что Барселона рассматривает подписание 30-летнего испанца как ещё одно усиление линии полузащиты команды Ханси Флика.

Тем временем японский вратарь Судзуки может перейти в чемпионат Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Родри

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