СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера
Украинский супертяжеловес Александр Усик может провести заключительный поединок в профессиональной карьере осенью текущего года.
Глава UFC Дана Уайт и промоушен Zuffa Boxing рассматривают возможность организации боя Усика с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.
Источник также предполагает, что этот поединок может пройти на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Также вполне возможно, что на кону в потенциальном противостоянии будет стоять первый в истории титул чемпиона Zuffa Boxing в супертяжёлом весе.
Usyk vs. Wilder could be heading to New York later this year. 🗽— World Boxing News (@WorldBoxingNews) July 26, 2026
Reports suggest Dana White and Zuffa Boxing want to stage the heavyweight showdown at Madison Square Garden. 🥊
WBN understands the inaugural Zuffa Heavyweight title would be on the line. 👑 pic.twitter.com/io55Ujz8pk
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