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СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера

Бой пройдет осенью 2026 года.
Сегодня, 14:54       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик может провести заключительный поединок в профессиональной карьере осенью текущего года.

Глава UFC Дана Уайт и промоушен Zuffa Boxing рассматривают возможность организации боя Усика с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

Источник также предполагает, что этот поединок может пройти на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Также вполне возможно, что на кону в потенциальном противостоянии будет стоять первый в истории титул чемпиона Zuffa Boxing в супертяжёлом весе.

Ранее Конор Макгрегор назвал дату своего последнего боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Дана Уайт

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