iSport.ua
Русский Українська

Усик сделал прогноз на бой Кабайел – Дюбуа

Предрёк поражение бывшего своего оппонента.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик поделился прогнозом на возможный бой между чемпионом WBC Агитом Кабайелом и обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа.

По мнению украинца, преимущество в таком противостоянии будет на стороне немецкого боксёра. Он отметил сильную работу немца по корпусу и его способность сохранять хладнокровие даже после пропущенных ударов.

Особенно украинец выделил бой немца с Чжаном Чжилеем, в котором Кабайел сумел восстановиться после нокдауна и в итоге победить. Об этом он рассказал в интервью DAZN Boxing.

По словами Усика, Кабайел постоянно оказывает давление на соперника и заставляет его много двигаться. Чтобы противостоять немцу, необходимо постоянно работать джебом и не давать ему возможности остановиться.

Ранее Дерек Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел Дениель Дюбуа

Статьи по теме

Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент
Усик признался, будет ли следующий бой последним Усик признался, будет ли следующий бой последним
"Такого возвращения все и ждали": Усик поздравил Джошуа с досрочной победой над Пренгой "Такого возвращения все и ждали": Усик поздравил Джошуа с досрочной победой над Пренгой
"Хорошая работа": Усик поздравил Хижняка со второй победой на профи-ринге "Хорошая работа": Усик поздравил Хижняка со второй победой на профи-ринге

Видео

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс11:23
Усик сделал прогноз на бой Кабайел – Дюбуа
Европа10:45
Стало известно, кто может стать тренером сборной Италии
Европа10:18
Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А
Европа09:48
Министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером
ММА09:19
Уайт предупредил фанатов что возвращение Макгрегора может не состояться
Лига Европы08:55
"Футбол не должен быть политикой": ПАОК ответил на жалобу Динамо
Украина08:28
Туран ответил на слухи о переходе в турецкий клуб или сборную
Европа07:58
Интер подписывает свободным агентом звезду АПЛ
Европа07:26
Барса готовит план Б на случай срыва трансфера Альвареса
Вчера, 23:15
ЧМ-202623:15
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK