Усик сделал прогноз на бой Кабайел – Дюбуа

Александр Усик поделился прогнозом на возможный бой между чемпионом WBC Агитом Кабайелом и обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа.

По мнению украинца, преимущество в таком противостоянии будет на стороне немецкого боксёра. Он отметил сильную работу немца по корпусу и его способность сохранять хладнокровие даже после пропущенных ударов.

Особенно украинец выделил бой немца с Чжаном Чжилеем, в котором Кабайел сумел восстановиться после нокдауна и в итоге победить. Об этом он рассказал в интервью DAZN Boxing.

По словами Усика, Кабайел постоянно оказывает давление на соперника и заставляет его много двигаться. Чтобы противостоять немцу, необходимо постоянно работать джебом и не давать ему возможности остановиться.

Ранее Дерек Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент.

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