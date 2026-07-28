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Футбол

Туран ответил на слухи о переходе в турецкий клуб или сборную

Объяснил, почему он не покинет Шахтер несмотря на интерес с родины.
Сегодня, 08:28       Автор: Валентина Чорноштан
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о возможном возвращении в Турцию в будущем.

По словам специалиста, именно донецкий клуб поверил в него после работы в Эюпспоре и предоставил шанс проявить себя на высоком уровне.

Туран подчеркнул, что намерен полностью выполнить условия своего контракта и отдавать все силы Шахтеру, передаёт турецкое издание Fanatik.

Турецкий наставник отметил, что не хочет заглядывать далеко вперёд, поскольку в футболе всё может быстро измениться. Однако сейчас его главная цель — украинский коллектив.

Добавим, что ISPORT представляет календарь поединков донецкого Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

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