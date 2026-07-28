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Футбол

Интер подписывает свободным агентом звезду АПЛ

Легенда Ман Сити продолжит карьеру в Милане.
Сегодня, 07:58       Автор: Валентина Чорноштан
Джон Стоунз / Getty Images
Джон Стоунз / Getty Images

Интер договорился о переходе английского защитника Джона Стоунза.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланский клуб полностью согласовал условия сделки с футболистом.

32-летний англичанин подпишет контракт до июня 2028 года. Его зарплата составит около 4 миллионов евро в год. В ближайшее время Стоунз пройдёт медицинское обследование и официально станет игроком "нерадзурри".

Напомним, что ранее Стоунз выступал за Манчестер Сити с 2016 года, проведя 295 матчей, забив 19 голов и отдав 9 результативных передач.

Тем временем Челси хочет подписать ещё одного ветерана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Джон Стоунз Фабрицио Романо

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