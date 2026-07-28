Интер подписывает свободным агентом звезду АПЛ
Интер договорился о переходе английского защитника Джона Стоунза.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланский клуб полностью согласовал условия сделки с футболистом.
32-летний англичанин подпишет контракт до июня 2028 года. Его зарплата составит около 4 миллионов евро в год. В ближайшее время Стоунз пройдёт медицинское обследование и официально станет игроком "нерадзурри".
🚨⚫️🔵 BREAKING: John Stones to Inter, here we go! Approval on contract terms just arrived, all confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Deal until June 2028, no option for further year. Salary around €4m net per season.
Stones will undergo medical in Milano soon.
Story from today, confirmed. 🏴 pic.twitter.com/1lKvFvH2gk
Напомним, что ранее Стоунз выступал за Манчестер Сити с 2016 года, проведя 295 матчей, забив 19 голов и отдав 9 результативных передач.
Тем временем Челси хочет подписать ещё одного ветерана.
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