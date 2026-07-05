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Реал объявил о подписании звездного защитника Интера

Дензел Думфрис продолжит карьеру в мадридском клубе.
Сегодня, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Дензел Думфрис / Getty Images
Дензел Думфрис / Getty Images

Реал объявил о подписании защитника миланского Интера и сборной Нидерландов Дензела Думфриса.

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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30-летний футболист заключил со "сливочными" контракт, рассчитанный на четыре года - до 30 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Думфрис выступал за Интер с лета 2021 года. В минувшем сезоне он провел в составе миланской команды 28 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и двумя ассистами.

На чемпионате мира-2026 защитник отыграл за сборную Нидерландов четыре поединка, записав на свой счет три результативные передачи.

Напомним, ранее Реал также объявил о подписании защитника Ливерпуля.

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