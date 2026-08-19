Костюк с разгромным камбеком прошла "нейтралку" на турнире в Цинциннати

Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований в США.

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) преодолела четвертый круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований украинка противостояла так называемой нейтральной теннисистке с российским паспортом Мирре Андреевой (№6 WTA) и одолела соперницу в трех сетах.

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Украинская теннисистка уступила 4:6 в первой партии, однако совершила камбек, не отдав оппонентке ни одного гейма во втором сете и забрав третий со счетом 6:2.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Костюк за игру семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.

Это была четвертая очная встреча теннисисток, а украинка одержала третью победу при одном поражении.

WTA 1000, Цинциннати, США

Четвертый круг

Марта Костюк (Украина) - Мирра Андреева (нейтральный статус) 4:6, 6:0, 6:2

В четвертьфинале турнира Костюк встретится с победительницей противостояния между американкой Коко Гауфф и чешкой Марией Боузковой.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.

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