Костюк с разгромным камбеком прошла "нейтралку" на турнире в Цинциннати
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) преодолела четвертый круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований украинка противостояла так называемой нейтральной теннисистке с российским паспортом Мирре Андреевой (№6 WTA) и одолела соперницу в трех сетах.
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Украинская теннисистка уступила 4:6 в первой партии, однако совершила камбек, не отдав оппонентке ни одного гейма во втором сете и забрав третий со счетом 6:2.
Матч продолжался 1 час 35 минут. Костюк за игру семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов.
Это была четвертая очная встреча теннисисток, а украинка одержала третью победу при одном поражении.
WTA 1000, Цинциннати, США
Четвертый круг
Марта Костюк (Украина) - Мирра Андреева (нейтральный статус) 4:6, 6:0, 6:2
В четвертьфинале турнира Костюк встретится с победительницей противостояния между американкой Коко Гауфф и чешкой Марией Боузковой.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.
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