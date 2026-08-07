Марта Костюк: результаты матчей
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.
После полуфинала Уимблдона украинская теннисистка отправилась в Торонто, где стартовав во втором круге, добыла легкую победу. Костюк в двух сетах разобралась с представительницей Канады Кэтрин Себов.
В третьем раунде украинка одержала победу в двух партиях над американкой Мэдисон Киз, а за выход в четвертьфинал поборется с полячкой Игой Швентек.
Результаты Марты Костюк в 2026 году
Торонто, Канада
- 1/8 финала: Марта Костюк - Ига Швентек (Польша)
- Третий раунд: Марта Костюк - Мэдисон Киз (США) 6:3, 6:1
- Второй раунд: Марта Костюк - Кэтрин Себов (Канада) 7:6(4), 6:0
Уимблдон
- 1/2 финала: Марта Костюк - Линда Носкова (Чехия) 4:6, 4:6
- 1/4 финала: Марта Костюк - Жасмин Паолини (Италия, 13) 2:0 (6:3, 6:2)
- 1/8 финала: Эшлин Крюгер (США) - Марта Костюк 4:6, 4:6
- Третий раунд: Марта Костюк - Эмма Наварро (США) 2:1 (6:2, 5:7, 6:1)
- Второй раунд: Марта Костюк - анна блинкова (нейтральный статус) 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)
- Первый раунд: Марта Костюк - Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:2
Ролан Гаррос
- 1/2 финала: Марта Костюк - мирра андреева (нейтральная) 0:2 (1:6, 3:6)
- 1/4 финала: Марта Костюк - Элина Свитолина - 6:3, 2:6, 6:2
- 1/8 финала: Марта Костюк - Ига Швентек (Польша) 7:5, 6:1
- Третий раунд: Марта Костюк - Виктория Голубич (Швейцария) 6:4, 6:3
- Второй раунд: Марта Костюк - Кэти Волинец (США) 6:7(4), 6:3, 6:3
- Первый раунд: Марта Костюк - оксана селехметьева (Испания) 6:2, 6:3
Мадрид, Испания
- Финал. Марта Костюк - Мирра Андреева (нейтральный статус) 6:3, 7:5
- 1/2 финала. Марта Костюк - анастасия потапова (Австрия) 2:1 (6:2, 1:6, 6:1)
- 1/4 финала. Марта Костюк - Линда Носкова (Чехия, 13) 2:0 (7:6, 6:0)
- 1/8 финала. Марта Костюк - Кэти Макнелли (США) 2:0 (6:2, 6:3)
- 1/16 финала. Марта Костюк - Джессика Пегула (США) 2:0 6:1, 6:4
- 1/32 финала. Марта Костюк - Юлия Путинцева (Казахстан) 2:0 (6:1, 6:3)
Руан, Франция
- Финал: Марта Костюк - Вероника Подрез (Украина) 2:0 (6:3, 6:4)
- 1/2 финала: Марта Костюк - Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:0
- 1/4 финала: Марта Костюк - Энн Ли (США) 6:0, 6:7(4), 6:3
- Второй раунд: Марта Костюк - Кэти Макнелли (США) 2:6, 6:2, 6:1
- Первый раунд: Марта Костюк - Диан Парри (Франция) 6:1, 6:4
Майами, США
- Третий раунд: Марта Костюк - Елена Рыбакина (Казахстан) 3:6, 4:6
- Второй раунд: Марта Костюк - Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:2, 6:4
Индиан-Уэллс, США
- Третий раунд: Марта Костюк - Елена Рыбакина (Казахстан) 4:6, 4:6
- Второй раунд: Марта Костюк - Тэйлор Таунсенд (США) 6:3, 6:2
Australian Open
- Первый раунд: Марта Костюк - Эльза Жакмо (Франция) 7:6(4), 6:7(4), 6:7(7)
Брисбен, Австралия
- 11.01 финал Марта Костюк - Арина Соболенко (Беларусь) 4:6, 3:6
- 10.01 1/2 финала Марта Костюк - Джессика Пегула (США) 6:0, 6:3
- 1/4 финала: Марта Костюк - мирра андреева (нейтральная) 7:6, 6:3
- 1/8 финала: Марта Костюк - Аманда Анисимова (США) 6:4, 6:3
- Второй раунд: Марта Костюк - Юлия Путинцева (Казахстан) 6:7(5), 6:1, 6:0
Биография и статистика матчей Марты Костюк
Костюк родилась 28 июня 2002 в Киеве. Профессиональная карьера стартовала в 2018 году.
Лучшие результаты на ТБШ
- Australian Open - 1/4 финала (2024)
- Ролан Гаррос - 1/2 финала (2026)
- Уимблдон - 1/2 финала (2026)
- US Open - 4-й раунд (2025)
Спортсменка, рост которой составляет 173 см за свою карьеру заработала 2 миллиона 446 тысяч призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 16-й позиции.