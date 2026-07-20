Динамо получило потенциальных соперников в отборе Лиги Европы или Лиги конференций

"Бело-синие" узнали, с кем сыграют в случае успеха или неудачи в противостоянии с ПАОК.

В понедельник, 20 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2026/27.

Своего потенциального соперника получило киевское Динамо, которое во втором отборочном раунде еврокубка еще должно сыграть против ПАОК.

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В случае успеха в противостоянии с греческой командой "бело-синие" на третьем этапе квалификации встретятся с победителем пары Хаммарбю" (Швеция) - Андерлехт (Бельгия).

Если же Динамо проиграет в двухматчевом противостоянии с ПАОК, киевский клуб продолжит борьбу в еврокубках в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Там соперником "бело-синих" станет проигравший в паре Карабах (Азербайджан) - ЦСКА София (Болгария).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа.

Против ПАОК на втором этапе отбора Лиги Европы Динамо сыграет 23 и 30 июля.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Динамо в сезоне-2026/27.

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