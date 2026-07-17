"У нас было множество моментов": Костюк о том, что помешало Динамо забить

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал победу над Университатей Клуж-Напока в первом раунде квалификации Лиги Европы, передаёт официальный сайт киевского клуба.

Наставник отметил, что киевляне могли решить исход противостояния ещё в первом тайме, однако команда создала достаточно моментов и заслуженно прошла дальше по сумме двух матчей.

Мы мощно начали, в первом тайме владели преимуществом, у нас было множество моментов. Сплочённость игроков помогла добиться положительного результата. То, что я говорил – это дух, который витал и в раздевалке, и перед игрой, и на поле.

Кроме того, тренер заявил, что команда намерена бороться за выход в основной этап Лиги Европы, а не Лиги конференций. Напомним, что следующим соперником киевлян станет ПАОК. Матчи состоятся 23 и 30 июля.

К слову, звезда Динамо дал согласие на переход в турецкий гранд.

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