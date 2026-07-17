СМИ: Олисе расспрашивал у партнёров по сборной Франции о Реале
Хочет продолжить карьеру в Мадриде и использует связи в сборной для изучения клуба.
Олисе хочет перейти в Реал и расспрашивал о клубе партнёров по сборной Франции о мадридском коллективе.
Отмечается, что вингер Баварии Майкл Олисе не скрывает желания продолжить карьеру в мадридском Реале.
По информации L’Équipe, во время чемпионата мира‑2026 24‑летний француз интересовался у партнёров по сборной, а именно Килиана Мбаппе, Орельена Чуамени и Ибраимы Конате - о жизни в мадридском клубе.
При этом защитник Баварии Дайо Упамекано, который также был в расположении сборной Франции, пытается убедить Олисе остаться в Мюнхене.
К слову, Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии.
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