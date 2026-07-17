iSport.ua
Русский Українська
Футбол

СМИ: Олисе расспрашивал у партнёров по сборной Франции о Реале

Хочет продолжить карьеру в Мадриде и использует связи в сборной для изучения клуба.
Сегодня, 09:47       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Олисе хочет перейти в Реал и расспрашивал о клубе партнёров по сборной Франции о мадридском коллективе.

Отмечается, что вингер Баварии Майкл Олисе не скрывает желания продолжить карьеру в мадридском Реале.

По информации L’Équipe, во время чемпионата мира‑2026 24‑летний француз интересовался у партнёров по сборной, а именно Килиана Мбаппе, Орельена Чуамени и Ибраимы Конате - о жизни в мадридском клубе.

При этом защитник Баварии Дайо Упамекано, который также был в расположении сборной Франции, пытается убедить Олисе остаться в Мюнхене.

К слову, Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Майкл Олисе

Статьи по теме

Реал может оформить сенсационный трансфер этим летом Реал может оформить сенсационный трансфер этим летом
СМИ раскрыли планы Моуринью на игроков Реала СМИ раскрыли планы Моуринью на игроков Реала
Моуринью хочет купить в Реал звезду сборной Украины Моуринью хочет купить в Реал звезду сборной Украины
Глава Атлетико категорично заявил о будущем Альвареса Глава Атлетико категорично заявил о будущем Альвареса

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Университатей в ответном матче квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

Европа10:49
Глава Атлетико категорично заявил о будущем Альвареса
Формула 110:23
Ред Булл хочет запретить вращающиеся задние антикрылья
Европа09:47
СМИ: Олисе расспрашивал у партнёров по сборной Франции о Реале
ЧМ-202609:22
Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ
ЧМ-202608:54
Британский политик призвал лишить виз аргентинских футболистов АПЛ из-за политического баннера
ЧМ-202608:24
Лидеры Аргентины и Испании единственные участники ЧМ-2026 с 20+ успешными обводками
Формула 107:54
Пиастри одним словом закрыл вопросы о своём будущем в Макларене
ЧМ-202607:31
Две звезды сборной пропустили тренировку Испании перед финалом ЧМ
Вчера, 23:42
Другие23:42
Сборная Украины по волейболу не сумела прервать серию поражений против Сербии
Лига Европы23:25
Динамо в серии пенальти сумело пройти Университатю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK