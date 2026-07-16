Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии

Джед Спенс может переехать в Милан.

Интер и Тоттенхэм ведут переговоры по Джеду Спенсу, пишет La Gazzetta dello Sport.

Английский клуб оценивает игрока сборной Англии в 35 млн евро. Интер, в целом, считает цену приемлемой.

Однако "нерадзурри" все равно будут пытаться получить игрока подешевле. Сейчас стороны ведут активные переговоры.

Тем не менее оба клуба настроены оптимистично и хотят закрыть сделку, как можно быстрее.

В прошлом сезоне Джед Спенс провел 44 матча, отличившись пятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что защитник Борнмута переехал в Италию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!