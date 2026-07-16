Фиорентина подписала скандального защитника

Фиорентина объявила о подписании Алекса Хименеса.

21-летний защитник присоединился к "фиалкам" на правах аренды. Однако у клуба есть опция выкупа.

Неизвестно, является ли она обязательной, но по информации инсайдеров, полноценный трансфер обойдется в 30 млн евро.

Напомним, что в конце сезона Хименес оказался в центре скандала, когда была опубликована его переписка с несовершеннолетней. Тогда Борнмут отстранил игрока на время расследования.

Всего в прошлом сезоне Хименес провел 33 матча, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что Арсенал согласовал контракт с талантливым греком.

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