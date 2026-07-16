iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фиорентина подписала скандального защитника

Алекс Хименес поехал в аренду.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Хименес / Getty Images
Алекс Хименес / Getty Images

Фиорентина объявила о подписании Алекса Хименеса.

21-летний защитник присоединился к "фиалкам" на правах аренды. Однако у клуба есть опция выкупа.

Неизвестно, является ли она обязательной, но по информации инсайдеров, полноценный трансфер обойдется в 30 млн евро.

Напомним, что в конце сезона Хименес оказался в центре скандала, когда была опубликована его переписка с несовершеннолетней. Тогда Борнмут отстранил игрока на время расследования.

Всего в прошлом сезоне Хименес провел 33 матча, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что Арсенал согласовал контракт с талантливым греком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам
Олейникова побила "нейтралку" и прошла в четвертьфинал турнира в Румынии Олейникова побила "нейтралку" и прошла в четвертьфинал турнира в Румынии
Пилот Макларен потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии Пилот Макларен потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии: расписание гоночного уикэнда Гран-при Бельгии: расписание гоночного уикэнда

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Университатей в ответном матче квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

Теннис19:30
Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам
Европа18:55
Фиорентина подписала скандального защитника
Теннис18:10
Олейникова побила "нейтралку" и прошла в четвертьфинал турнира в Румынии
Формула 116:55
Пилот Макларен потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии
Формула 116:35
Гран-при Бельгии: расписание гоночного уикэнда
Лига Чемпионов16:19
Украинские футболисты вышли с антивоенным баннером после матча Лиги чемпионов
Европа14:48
Гол украинского нападающего принес Андерлехту победу в спарринге
Европа13:58
Арсенал согласовал контракт со сверхрезультативным лидером Брюгге
Бокс13:40
Бокс: расписание боев
Бокс13:27
Гарсия проведет первую защиту титула против Бенна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK