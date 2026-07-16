iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Макларен потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии

Ландо Норрис превысил лимит деталей.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии, пишет motorsport.

Это связано с обновлением компонентов силовой установки.

На болид Норриса будет установлен уже третий блок управления электроникой. Именно за превышение лимита по количеству деталей пилот и получил штраф.

Напомним, что действующий чемпион мира уже дважды сталкивался с проблемой с этим компонентов - в Китае и Японии.

Расписание и результаты Гран-при Бельгии доступны на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

Статьи по теме

Норрис: Большинство моих фанатов – девушки Норрис: Большинство моих фанатов – девушки
Макларен оштрафован на 30 тысяч евро из-за остановку болида Макларен оштрафован на 30 тысяч евро из-за остановку болида
Чемпион мира поделился ожиданиями от Гран-при Канады Чемпион мира поделился ожиданиями от Гран-при Канады
Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019 Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Университатей в ответном матче квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

Теннис19:30
Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам
Европа18:55
Фиорентина подписала скандального защитника
Теннис18:10
Олейникова побила "нейтралку" и прошла в четвертьфинал турнира в Румынии
Формула 116:55
Пилот Макларен потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии
Формула 116:35
Гран-при Бельгии: расписание гоночного уикэнда
Лига Чемпионов16:19
Украинские футболисты вышли с антивоенным баннером после матча Лиги чемпионов
Европа14:48
Гол украинского нападающего принес Андерлехту победу в спарринге
Европа13:58
Арсенал согласовал контракт со сверхрезультативным лидером Брюгге
Бокс13:40
Бокс: расписание боев
Бокс13:27
Гарсия проведет первую защиту титула против Бенна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK