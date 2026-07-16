Пилот Макларен потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии

Пилот Макларен Ландо Норрис потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии, пишет motorsport.

Это связано с обновлением компонентов силовой установки.

На болид Норриса будет установлен уже третий блок управления электроникой. Именно за превышение лимита по количеству деталей пилот и получил штраф.

Напомним, что действующий чемпион мира уже дважды сталкивался с проблемой с этим компонентов - в Китае и Японии.

Расписание и результаты Гран-при Бельгии доступны на нашем сайте.

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