Гарсия проведет первую защиту титула против Бенна

Чемпион WBC встретится в ринге с претендентом в середине сентября в Лас-Вегасе.

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия (25-2, 20 KO) проведет дебютную защиту титула против обязательного претендента Конора Бенна (25-1, 14 KO).

Бой американца и британца станет главным событием вечера бокса, который состоится 12 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

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Организаторами боксерского шоу выступят Golden Boy Promotions Оскара де ла Хойи и Zuffa Boxing Дэйны Уайта.

Трансляция запланирована на Paramount+, а также на DAZN в Великобритании и Ирландии.

BREAKING: Ryan Garcia vs. Conor Benn has been announced for September 12. Watch live exclusively on DAZN in UK & Ireland 📺#GarciaBenn | September 12 | @RingMagazine pic.twitter.com/c0KDnBjxC6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 15, 2026

Напомним, что Гарсия завоевал пояс WBC в полусреднем весе в феврале этого года, победив единогласным решением судей Марио Барриоса.

Бенн свой последний бой провел в апреле, одолев единогласным решением Реджиса Прогрейса.

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