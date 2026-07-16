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Гарсия проведет первую защиту титула против Бенна

Чемпион WBC встретится в ринге с претендентом в середине сентября в Лас-Вегасе.
Сегодня, 13:27       Автор: Игорь Мищук
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия (25-2, 20 KO) проведет дебютную защиту титула против обязательного претендента Конора Бенна (25-1, 14 KO).

Бой американца и британца станет главным событием вечера бокса, который состоится 12 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

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Организаторами боксерского шоу выступят Golden Boy Promotions Оскара де ла Хойи и Zuffa Boxing Дэйны Уайта.

Трансляция запланирована на Paramount+, а также на DAZN в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что Гарсия завоевал пояс WBC в полусреднем весе в феврале этого года, победив единогласным решением судей Марио Барриоса.

Бенн свой последний бой провел в апреле, одолев единогласным решением Реджиса Прогрейса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC Райан Гарсия Конор Бенн

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