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Футбол

Англия - Аргентина 1:2 видео голов и лучших моментов матча 15.07.2026

Вашему вниманию обзор полуфинального поединка мирового первенства.
Сегодня, 08:10       Автор: Игорь Мищук
Аргентина обыграла Англию / Getty Images
Аргентина обыграла Англию / Getty Images

В среду, 15 июля, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира-2026, в котором второго финалиста турнира определяли сборные Англии и Аргентины.

Аргентинская команда наказала англичан за попытку удержать минимальное преимущество, вырвав под конец поединка волевую победу со счетом 2:1.

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Первый тайм соперники провели без забитых мячей, а в начале второй половины матча Англия вышла вперед усилиями Энтони Гордона, который на 55-й минуте замкнул подачу в штрафную от Моргана Роджерса.

Тем не менее на 85-й минуте Энцо Фернандес мощным дальним ударом после передачи от Лионеля Месси счет сравнял. В начале компенсированного времени Месси навесил в штрафную, а Лаутаро Мартинес головой поразил ворота англичан, вырвав победу для Аргентины.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия разыграет с Францией третье место.

Вашему вниманию видео всех голов матча Англия - Аргентина 1/2 финала ЧМ-2026:

Англия - Аргентина 1:2

Голы: Гордон, 55 - Фернандес, 86, Лаут. Мартинес, 90+2

Англия: Пикфорд - Джеймс (Берн, 82), Стоунз (Тоуни, 90+6), Геи, Спенс (Рашфорд, 90+6) - Райс (О'Райли, 82), Андерсон - Роджерс, Беллингем, Гордон (Конса, 72) - Кейн.

Аргентина: Э. Мартинес - Молина (Монтьель, 73), Ромеро, Лис. Мартинес (Отаменди, 73), Тальяфико (Лаут. Мартинес, 81) - Симеоне (Де Пауль, 72), Мак Аллистер, Паредес (Гонсалес, 64), Фернандес - Месси, Альварес.

Предупреждения: Андерсон - Лис. Мартинес, Ромеро, Де Пауль.

Источник: MEGOGO

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