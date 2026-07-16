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Футбол

Англия – Аргентина 1:2: обзор матча и результат игры 15.07.2026

Месси и компания сломали стратегию Томаса Тухеля.
Сегодня, 00:21       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн и Лионель Месси / Getty Images
Гарри Кейн и Лионель Месси / Getty Images

Действующие чемпионы мира сумели вырвать победу у Англии и вышли в свой седьмой финал на чемпионатах мира.

Первый тайм не порадовал зрителей забитыми мячами: подопечные Скалони контролировали мяч, но остроты у ворот Пикфорда практически не создавали.

Во второй половине игра заметно оживилась, и на 55‑й минуте счёт открыли англичане. Гарри Кейн начал атаку длинным пасом, Морган Роджерс прострелил с правого фланга, а Энтони Гордон в касание отправил мяч в сетку.

После пропущенного мяча тренер сборной Англии Томас Тухель явно совершил ошибку, выпустив на поле ещё нескольких защитников и перейдя в оборонительный футбол. Однако аргентинцы сумели переломить ход встречи.

Номинальные гости матча резко прибавили в атаках. На 87‑й минуте после подачи углового Лионель Месси выкатил мяч под удар Энцо Фернандеса, и тот с дальней дистанции точно пробил в угол — 1:1. А уже в компенсированное время Месси навесил в штрафную, и Лаутаро Мартинес выиграл верховую борьбу, переправив мяч головой в сетку мимо Джордана Пикфорда.

В итоге Аргентина вышла в финал, где встретится с Испанией. Англичанам же предстоит матч за третье место против Франции.

Статистика матча Англия – Аргентина 1/2 финала ЧМ‑2026

Англия – Аргентина 1:2

Голы: Гордон (55) — Фернандес (86), Лаутаро (90+2)

Ожидаемые голы (xG): 0.53 — 1.84
Владение мячом: 36% — 64%
Удары: 5 — 15
Удары в створ: 2 — 5
Угловые: 1 — 6
Фолы: 11 — 15

Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Гейи, Спенс — Райс, Андерсон — Роджерс, Беллингем, Гордон — Кейн.

Аргентина: Мартинес — Молина, Ромеро, Мартинес, Тальяфико — Паредес — Симеоне, Фернандес, Мак‑Аллистер, Альварес — Месси.

Предупреждения: Андерсон — Мартинес, Ромеро, Де Пауль.

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