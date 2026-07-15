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"Когда проигрываешь, ищешь оправдания": Де ла Фуэнте ответил Дешаму на критику судейства

Парировал критику Дидье по поводу арбитра.
Сегодня, 21:23       Автор: Валентина Чорноштан
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на критику судейства со стороны наставника Франции Дидье Дешама после полуфинала чемпионата мира.

Испания обыграла Францию со счётом 2:0 и вышла в финал турнира. Один из голов был забит с пенальти, назначенного арбитром Иваном Бартоном, после чего Дешам поставил под сомнение уровень судейства, заявив, что матч сопровождался большим количеством спорных решений и постоянными остановками из‑за фолов.

Когда результат складывается не в твою пользу, начинаешь искать оправдания. У Испании тоже были вопросы к судейству — временами матч с Францией напоминал игру против Уругвая.

"Мы уже сталкивались с подобным. Кроме того, наш гол, который забил Ямаль, был отменён. Но я не собираюсь зацикливаться на этой теме", — цитирует наставника источник AS.

Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией.

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