"Когда проигрываешь, ищешь оправдания": Де ла Фуэнте ответил Дешаму на критику судейства
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на критику судейства со стороны наставника Франции Дидье Дешама после полуфинала чемпионата мира.
Испания обыграла Францию со счётом 2:0 и вышла в финал турнира. Один из голов был забит с пенальти, назначенного арбитром Иваном Бартоном, после чего Дешам поставил под сомнение уровень судейства, заявив, что матч сопровождался большим количеством спорных решений и постоянными остановками из‑за фолов.
Когда результат складывается не в твою пользу, начинаешь искать оправдания. У Испании тоже были вопросы к судейству — временами матч с Францией напоминал игру против Уругвая.
"Мы уже сталкивались с подобным. Кроме того, наш гол, который забил Ямаль, был отменён. Но я не собираюсь зацикливаться на этой теме", — цитирует наставника источник AS.
Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией.
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