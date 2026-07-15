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Футбол

Капитан Барселоны может покинуть клуб этим летом

Команда изучает варианты продажи защитника.
Сегодня, 20:35       Автор: Валентина Чорноштан
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб уже в текущее летнее трансферное окно, пишет Fichajes.

Внутри "сине-гранатовых" не исключают возможность продажи уругвайского футболиста, несмотря на его долгосрочное соглашение с клубом, рассчитанное до июня 2031 года.

Отмечается, что руководство готово рассмотреть предложения по 26‑летнему центральному защитнику, если они будут соответствовать финансовым ожиданиям Барселоны.

Однако пока окончательное решение о будущем Араухо не принято, но, по данным источника, вариант с его уходом этим летом остаётся вполне реальным.

Тем временем бывший форвард Барселоны может вернуться в Ла Лигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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