Капитан Барселоны может покинуть клуб этим летом

Защитник Барселоны Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб уже в текущее летнее трансферное окно, пишет Fichajes.

Внутри "сине-гранатовых" не исключают возможность продажи уругвайского футболиста, несмотря на его долгосрочное соглашение с клубом, рассчитанное до июня 2031 года.

Отмечается, что руководство готово рассмотреть предложения по 26‑летнему центральному защитнику, если они будут соответствовать финансовым ожиданиям Барселоны.

Однако пока окончательное решение о будущем Араухо не принято, но, по данным источника, вариант с его уходом этим летом остаётся вполне реальным.

Тем временем бывший форвард Барселоны может вернуться в Ла Лигу.

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