Мбаппе повторить достижение Беккенбауэра и Клозе

Как поражение от Испании открывает перед Килианом путь к историческому рекорду.

Сборная Франции не сумела пробиться в решающий матч Мундиаля, уступив Испании в полуфинале. Для Килиана Мбаппе этот вылет стал первым в карьере на стадии, предшествующей финалу. Тем самым, он будет играть в матче за третье место.

Напомним, что ранее он дважды играл в финалах чемпионата мира: в 2018 году, когда побеждал со сборной, и в 2022‑м, когда взял серебро.

Теперь 27‑летний нападающий Реала имеет шанс войти в историю, став четвёртым игроком, собравшим полную коллекцию медалей чемпионатов мира — золото, серебро и бронзу.

До него это удавалось лишь Францу Беккенбауэру, Франко Барези и Мирославу Клозе. Вопрос лишь в том, удастся ли французам завоевать бронзу в матче за третье место.

Ранее Шерки вынёс жёсткий вердикт сборной Франции после полуфинала.

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