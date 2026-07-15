МОК восстановил страницу олимпийского комитета страны-агрессора

Восстановил страницу ОКР на своём сайте впервые с 2023 года.

Спустя почти три года на сайте Международного олимпийского комитета вновь заработал раздел, посвящённый россии.

На странице размещены актуальные контакты ОКР, ссылка на его сайт и фамилии нынешнего руководства, а именно президента Михаила Дегтярёва и генсека Виктора Берёзова.

Напомним, что в 2022 году российских спортсменов отстранили от международных соревнований, а год спустя, в октябре 2023‑го, МОК приостановил членство самого ОКР из‑за включения в его состав олимпийских советів ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Добавим, что нынешнее решение исполкома МОК фактически отменяет все прежние ограничения в отношении российской стороны.

Тем временем ранее МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях.

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