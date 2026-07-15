iSport.ua
Русский Українська

МОК восстановил страницу олимпийского комитета страны-агрессора

Восстановил страницу ОКР на своём сайте впервые с 2023 года.
Сегодня, 17:45       Автор: Валентина Чорноштан
МОН Лого / Getty Images
МОН Лого / Getty Images

Спустя почти три года на сайте Международного олимпийского комитета вновь заработал раздел, посвящённый россии.

На странице размещены актуальные контакты ОКР, ссылка на его сайт и фамилии нынешнего руководства, а именно президента Михаила Дегтярёва и генсека Виктора Берёзова.

Напомним, что в 2022 году российских спортсменов отстранили от международных соревнований, а год спустя, в октябре 2023‑го, МОК приостановил членство самого ОКР из‑за включения в его состав олимпийских советів ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Добавим, что нынешнее решение исполкома МОК фактически отменяет все прежние ограничения в отношении российской стороны.

Тем временем ранее МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК

Статьи по теме

ФИФА собирается рассмотреть возможность возвращения россиян в международный футбол ФИФА собирается рассмотреть возможность возвращения россиян в международный футбол
НОК отреагировал на снятие рекомендаций по поводу допуска россиян к соревнованиям НОК отреагировал на снятие рекомендаций по поводу допуска россиян к соревнованиям
МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях
Участники Олимпийских игр могут получить грант Участники Олимпийских игр могут получить грант

Видео

Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча
Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия - Аргентина и игры Лиги чемпионов
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

Европа20:35
Капитан Барселоны может покинуть клуб этим летом
Другие страны20:11
Левандовски рассказал, почему не перешёл в другой европейский гранд
Бокс19:48
Промоутер Беринчика рассказал о возвращении украинца
ЧМ-202619:21
Мбаппе повторить достижение Беккенбауэра и Клозе
Теннис18:54
Алькарас уже готов сыграть после тяжелой травмы запястья
Европа18:28
Экс-форвард Барселоны может вернуться в Ла Лигу
Бокс18:00
Тони Белью раскрыл, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Фьюри
Олимпийские игры17:45
МОК восстановил страницу олимпийского комитета страны-агрессора
ЧМ-202617:15
Шерки вынес жёсткий вердикт сборной Франции после полуфинала
Формула 114:10
Норрис: Большинство моих фанатов – девушки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK