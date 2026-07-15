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Футбол

Франция - Испания 0:2: видео голов и лучших моментов матча 14.07.2026

Вашему вниманию обзор полуфинального поединка мирового первенства.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Испания победила Францию / Getty Images
Испания победила Францию / Getty Images

Во вторник, 14 июля, сборные Франции и Испании в очном противостоянии определили первого финалиста чемпионата мира-2026.

Испанская сборная достаточно уверенно одолела своего соперника в полуфинальном матче, одержав победу со счетом 2:0.

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Команда Луиса де ла Фуэнте завершила первый тайм с минимальным преимущество благодаря пенальти, назначенному за фол Люка Диня на Ламине Ямале. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал Микель Оярсабаль.

Во второй половине встречи испанцы закрепили результат усилиями Педро Порро, который на 58-й минуте, обыгравшись с Дани Ольмо, ворвался в штрафную и поразил правый угол ворот.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя другого полуфинала Англия - Аргентина, а Франция соответственно встретится с проигравшим в матче за третье место.

Вашему вниманию видео всех голов матча Франция - Испания в 1/2 финала ЧМ-2026:

Франция - Испания 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба (Лакруа, 30), Динь (Т. Эрнандес, 72) - Чуамени, Рабьо (Коне, 46) - Дембеле, Олисе (Шерки, 72), Баркола (Дуэ, 57) - Мбаппе.

Испания: Симон - Порро (Льоренте, 84), Кубарси, Лапорт, Кукурелья - Родри, Руис (Педри, 78) - Ямаль, Ольмо (Мерино, 78), Баэна (Уильямс, 84) - Ойярсабаль (Торрес, 74).

Предупреждения: Рабьо - Кукурелья.

Источник: MEGOGO

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