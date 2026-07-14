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Футбол

Полузащитник Барселоны вернулся с ЧМ-2026 с серьезной травмой

Френки де Йонг рискует пропустить несколько месяцев.
Сегодня, 21:25       Автор: Игорь Мищук
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Барселона может потерять на длительный срок из-за травмы полузащитника Френки де Йонга.

Как сообщает Marca, 29-летний хавбек сборной Нидерландов прибыл в расположение каталонского клуба после чемпионата мира-2026 с повреждением колена, которое оценивается как серьезное.

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В ближайшее время игрок пройдет дополнительные медицинские обследования для определения точного диагноза.

По предварительной информации, на восстановление нидерландскому полузащитнику может потребоваться четыре месяца.

В минувшем сезоне де Йонг провел в составе Барселоны во всех турнирах 38 матчей, отличившись одним голом и восемью ассистами.

На ЧМ-2026 полузащитник сыграл во всех четырех поединках сборной Нидерландов на турнире без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Ферран Торрес может перейти из Барселоны в ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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