iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб

Александр Зубков помог АЕК одержать победу в спарринге.
Сегодня, 08:29       Автор: Игорь Мищук
Александр Зубков / AEK F.C.
Александр Зубков / AEK F.C.

Украинский новичок АЕК Александр Зубков забил гол в своем дебютном матче за греческий клуб.

В рамках предсезонной подготовки действующие чемпионы Греции провели товарищеский матч с нидерландским Де Графсхапом и одержали победу со счетом 2:1, а 29-летний украинец приложился к этому успеху результативным действием.

Читай также: "Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором

Украинский вингер вышел на эту игру в стартовом составе и под занавес первого тайма отличился голом, удвоив преимущество греческой команды.

Напомним, что Зубков летом перешел в АЕК из турецкого Трабзонспора за четыре миллиона евро. С греческим клубом украинский футболист подписал контракт до июня 2030 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АЕК Александр Зубков

Статьи по теме

"Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором "Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором
Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины
Клуб из МЛС интересуется вингером сборной Украины Клуб из МЛС интересуется вингером сборной Украины
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Видео

Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб
Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, впереди полуфиналы
просмотров

Последние новости

Европа12:29
Астон Вилла согласовала трансфер молодой звезды сборной Швейцарии
Футзал11:40
Вратарь сборной Украины стал игроком действующего победителя Лиги чемпионов по футзалу
Бокс10:59
"Чертов ублюдок": Чисора признался, что пытался уговорить Усика освободить титул
Украина10:34
Скандальный нападающий Динамо отказался от перехода в греческий клуб из-за финансовых условий
Европа09:45
Реал определился с судьбой Лунина на следующий сезон
Европа08:58
Звездный ветеран сборной Колумбии может вернуться в Европу
Европа08:29
Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб
Европа07:48
Итальянский клуб выставил на продажу украинского нападающего
Вчера, 23:50
Европа23:50
Бывший кипер Интера нашел себе новый клуб
Другие страны23:05
Легенда Уругвая возглавил родную сборную
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK