Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб

Украинский новичок АЕК Александр Зубков забил гол в своем дебютном матче за греческий клуб.

В рамках предсезонной подготовки действующие чемпионы Греции провели товарищеский матч с нидерландским Де Графсхапом и одержали победу со счетом 2:1, а 29-летний украинец приложился к этому успеху результативным действием.

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Украинский вингер вышел на эту игру в стартовом составе и под занавес первого тайма отличился голом, удвоив преимущество греческой команды.

Напомним, что Зубков летом перешел в АЕК из турецкого Трабзонспора за четыре миллиона евро. С греческим клубом украинский футболист подписал контракт до июня 2030 года.

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