Клуб из МЛС интересуется вингером сборной Украины

Вингер Трабзонспора и сборной Украины Александр Зубков может продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщает Haber TS, интерес к 29-летнем украинскому футболисту проявляет один из клубов североамериканской лиги.

По информации источника, сам игрок открыт к предложениям и считает хорошим вариантом переезд в МЛС.

В то же время турецкий клуб не собирается идти на уступки в вопросе своих финансовых требований по поводу украинца и намерен выручить от его перехода 6 миллионов евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зубков провел в составе Трабзонспора 37 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и 12 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор договорился о подписании контракта с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

