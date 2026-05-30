Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Новый тренер украинской национальной команды пообщается с прессой перед дебютным матчем.

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины проведет в гостях товарищеский матч с Польшей, который станет дебютным для нового наставника команды Андреа Мальдеры.

Спарринг будет сыгран во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Читай также: Сборная Украины провела изменения в составе: два игрока отпали, один добавился

Накануне этого матча состоится пресс-конференция с участием главного тренера "сине-желтых" Андреа Мальдеры и одного из игроков украинской национальной команды.

Начало мероприятия - 30 мая в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Ранее сообщалось, что сборная Польши огласила заявку на товарищеский матч с Украиной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!