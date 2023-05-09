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Чемпионат мира по хоккею-2023: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023.
Сегодня, 13:10
Чемпионат мира по хоккею-2022: расписание и результаты матчей / iihf.com
Чемпионат мира по хоккею-2022: расписание и результаты матчей / iihf.com

В пятницу, 12 мая, в Финляндии и Латвии начнется 86-й чемпионат мира по хоккею с шайбой-2023, который продлиться до 28 мая.

Соревнования будут проходить в двух городах – Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия).

Стоит отметить, что турнир изначально должен был пройти в россии, однако у нее забрали это право из-за начала полномасштабной войны с Украиной. Конгресс ИИХФ определил, что чемпионат мира будет проведен в Финляндии и Латвии.

В турнире выступят 16 сборных – 14 команд сохранивших место в Высшем дивизионе по итогам прошлого чемпионата мира, и две сборные - Словении и Венгрии, которые поднялись из Первого дивизиона.

Изначально команды поделены на две группы – А (Тампере) и В (Рига) по восемь участников в каждой. По итогам предварительного раунда в плей-офф выйдут восемь участников, по четыре лучших из каждой группы.

Расписание и результаты матчей

Групповой этап 

Пятница, 12 мая

  • 16:20 Словакия - Чехия (Группа B)
  • 16:20 Финляндия - США (Группа А)
  • 20:20 Латвия - Канада (Группа B)
  • 20:20 Швеция - Германия (Группа А)

Суббота, 13 мая

  • 12:20 Франция - Австрия (Группа А)
  • 12:20 Швейцария - Словения (Группа B)
  • 16:20 Норвегия - Казахстан (Группа B)
  • 16:20 Венгрия - Дания (Группа А)
  • 20:20 Германия - Финляндия (Группа B)
  • 20:20 Финляндия - Латвия (Группа А)

Воскресенье, 14 мая

  • 12:20 Словения - Канада (Группа B)
  • 12:20 США - Венгрия (Группа А)
  • 16:20 Норвегия - Швейцария (Группа B)
  • 16:20 Франция - Дания (Группа А)
  • 20:20 Чехия - Казахстан (Группа B)
  • 20:20 Швеция - Австрия (Группа А)

Понедельник, 15 мая

  • 16:20 Германия - США (Группа А)
  • 16:20 Словакия - Канада (Группа B)
  • 20:20 Финляндия - Швеция (Группа А)
  • 20:20 Чехия - Латвия (Группа B)

Вторник, 16 мая

  • 16:20 Дания - Австрия (Группа А)
  • 16:20 Словакия - Норвегия (Группа B)
  • 20:20 Франция - Венгрия (Группа А)
  • 20:20 Швейцария - Казахстан (Группа B)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей чемпионат мира по хоккею расписание и результаты матчей

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