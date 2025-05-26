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Хоккей

Сборная США дожала Швейцарию в овертайме финала ЧМ-2025

Американские хоккеисты в третий раз стали чемпионами мира.
Сегодня, 00:20       Автор: Антон Федорцив
Швейцария – США / Getty Images
Швейцария – США / Getty Images

Национальная команда США выиграла мировое первенство-2025. Американцы с футбольным счетом одолели сборную Швейцарии.

Основное время завершилось нулевой ничьей. "Янки" не использовали фактически стопроцентный момент в начале второго периода. Гарланд не смог переиграть Джанони, выполняя буллит.

Вырвать победу американцы сумели на старте овертайма. Томпсон метко бросил из правой зоны вбрасывания. Ассистентами стали Кули и Шей.

Для сборной США титул ЧМ-2025 стал только третьим в истории. Ранее "янки" выиграли золотые награды в 1933 и 1960 гг.

Чемпионат мира-2025
финал
Швейцария – США – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайба: Томпсон, 62:02

 

К слову, ранее Флорида в третий раз одолела Каролину в Кубке Стэнли.

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