Сборная США дожала Швейцарию в овертайме финала ЧМ-2025

Американские хоккеисты в третий раз стали чемпионами мира.

Национальная команда США выиграла мировое первенство-2025. Американцы с футбольным счетом одолели сборную Швейцарии.

Основное время завершилось нулевой ничьей. "Янки" не использовали фактически стопроцентный момент в начале второго периода. Гарланд не смог переиграть Джанони, выполняя буллит.

Вырвать победу американцы сумели на старте овертайма. Томпсон метко бросил из правой зоны вбрасывания. Ассистентами стали Кули и Шей.

Для сборной США титул ЧМ-2025 стал только третьим в истории. Ранее "янки" выиграли золотые награды в 1933 и 1960 гг.

Чемпионат мира-2025

финал

Швейцария – США – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: Томпсон, 62:02

К слову, ранее Флорида в третий раз одолела Каролину в Кубке Стэнли.

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