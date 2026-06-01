Финляндия выиграла ЧМ-2026 по хоккею, одолев в финале Швейцарию

После безголевых трех периодов финны вырвали победу в овертайме.
Сегодня, 00:50       Автор: Игорь Мищук
Финляндия выиграла ЧМ-2026 по хоккею / Getty Images
В воскресенье, 31 мая, состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходил в Швейцарии.

В решающем поединке Финляндия встречалась с хозяевами турнира и сумела одержать минимальную победу.

Финны смогли отличиться в первом периоде, однако взятие ворот было отменено после видеопросмотра. Основное время игры так и завершилось без заброшенных шайб, а уже в овертайме финская сборная все же вырвала победу. "Золотой" результативный бросок на свой счет записал форвард Баффало Конста Хелениус.

Сборная Финляндии завоевала свой пятый титул чемпионов мира по хоккею и первый с 2022 года, тогда как Швейцария проиграла третий подряд финал, уступив в решающих матчах предыдущих мировых первенств США и Чехии.

Чемпионат мира по хоккею-2026
Финал

Швейцария - Финляндия 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 - 71 Хелениус (Лунделль, Лехтонен)

