Синчук провел дебютный матч за сборную Украины

19-летний игрок из МЛС принял участие в спарринге с Польшей.
Сегодня, 21:15       Автор: Игорь Мищук
Геннадий Синчук / Getty Images

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины провела во Вроцлаве товарищеский матч с Польшей.

"Сине-желтые" в первом поединке под руководством нового тренера Андреа Мальдеры одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

Этот матч стал дебютным в составе национальной команды для игрока юношеских и молодежной сборных Украины Геннадия Синчука, выступающего в МЛС за Монреаль.

19-летний вингер в игре с Польшей вышел на поле на 75-й минуте, заменив Виктора Цыганкова.

В текущем сезоне Синчук провел в МЛС восемь матчей, в которых отличился одним голом.

Напомним, что в матче с Польшей за национальную сборную Украины также дебютировал защитник Александр Романчук.

