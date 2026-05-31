Польша - Украина 0:2: обзор матча и результат игры 31.05.2026

Голы Яремчука и Ярмоленко принесли победу украинской национальной сборной.
Сегодня, 20:26       Автор: Игорь Мищук
Украина обыграла Польшу / УАФ

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины во Вроцлаве провела товарищеский матч против Польши.

Новый главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера успешно дебютировал во главе украинской национальной команды, которая одержала победу над поляками со счетом 2:0.

Польская сборная владела инициативой в первой половине тайма, однако именно украинцам удалось первыми отправить мяч в сетку ворот соперника. На 17-й минуте Андрей Ярмоленко вырезал с правого фланга передачу на Романа Яремчука, удар головой которого парировал голкипер, а Виктор Цыганков добил в ворота. Тем не менее гол был отменен из-за офсайда у Ярмоленко еще в начале атаки.

Все же на 34-й минуте украинской сборной удалось отличиться уже по правилам. Цыганков отобрал мяч у соперника, отдал на Яремчука, а тот приблизился к штрафной и дальним ударом отправил мяч под правую стойку.

Украинцы продолжали владеть преимуществом и спустя десять минут удвоили результат. Цыганков записал на свой счет второй ассист, прострелив слева на пустые для Ярмоленко, который успешно замкнул передачу.

Во второй половине встречи поляки снова завладели инициативой, а на 55-й минуте Анатолию Трубину пришлось спасать "сине-желтых". Николай Матвиенко в своей штрафной просто подарил мяч сопернику, неосмотрительно отпасовав на партнера, но украинский голкипер совершил невероятный сейв после удара с близкого расстояния. Под конец матча украинцы могли доводить результат до разгромного, когда Валерий Бондар замыкал прострел с левого фланга, однако в этот раз свою команду выручил уже польский вратарь.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 7 июня, встретившись в спарринге с Данией.

Статистика товарищеского матча Польша - Украина

Польша - Украина 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 14 - 5
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 6 - 6
Фолы: 6 - 11

Польша: Булка - Кивер (Потулски, 74), Кендзера, Вишневски (Вуйчик, 46) - Пырка (Войтушек, 59), Зелински (Капустка, 46), Петровски (Слиш, 87), Залевски (Рузга, 59) - (Жуковски, 46), Петушевски (Камински, 46).

Украина: Трубин - Романчук (Бондар, 46), Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Очеретько, Назарина (Бондаренко, 82) - Ярмоленко (Шапаренко, 56), Цыганков (Синчук, 75), Судаков (Назаренко, 56) - Яремчук (Пономаренко, 56).

Предупреждения: Назарина, Миколенко.

