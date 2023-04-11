Плей-офф НБА: борьба за плей-офф на Западе и на Востоке
ISPORT представляет расписание матчей плей-офф в Национальной Баскетбольной Ассоциации.
Завершился регулярный чемпионат НБА и определились практически все пары плей-офф. Поскольку в этом году нас помимо плей-офф ожидает и плей-ин, то своих соперников пока не знают по два лидера конференций.
Пары плей-офф
Запад
- Финикс (4) – Клипперс (5)
- Сакраменто (3) – Голден Стэйт (6)
- Мемфис (2) – Лейкерс (7) / Миннесота (8)
- Денвер (1) – Лейкерс (7) / Миннесота (8) /Новый Орлеан (9) /Оклахома (10)
Плей-ин на Западе
- 11 апреля - Лейкерс (7) – Миннесота (8)
- 11 апреля - Новый Орлеан (9) – Оклахома (10)
Восток
- Филадельфия (3) – Бруклин (6)
- Кливленд (4) – Нью-Йорк (5)
- Бостон (2) – Майами (7) / Атланта (8)
- Милуоки (1) – Майами (7) / Атланта (8) / Торонто (9) / Чикаго (10)
Плей-ин на Востоке
- 12 апреля - Майами (7) – Атланта (8)
- 12 апреля - Торонто (9) – Чикаго (10)
Плей-офф НБА стартует сразу после плей-ин - 15 апреля.
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Расписание матчей плей-офф
Первый раунд
Вторник, 15 апреля
- Филадельфия - Бруклин
- Кливленд - Нью-Йорк
- Сакраменто - Голден Стэйт
- Финикс - Клипперс