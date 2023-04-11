Плей-офф НБА: борьба за плей-офф на Западе и на Востоке

Завершился регулярный чемпионат НБА и определились практически все пары плей-офф. Поскольку в этом году нас помимо плей-офф ожидает и плей-ин, то своих соперников пока не знают по два лидера конференций.

Пары плей-офф

Запад

Финикс (4) – Клипперс (5)

Сакраменто (3) – Голден Стэйт (6)

Мемфис (2) – Лейкерс (7) / Миннесота (8)

Денвер (1) – Лейкерс (7) / Миннесота (8) /Новый Орлеан (9) /Оклахома (10)

Плей-ин на Западе

11 апреля - Лейкерс (7) – Миннесота (8)

11 апреля - Новый Орлеан (9) – Оклахома (10)

Восток

Филадельфия (3) – Бруклин (6)

Кливленд (4) – Нью-Йорк (5)

Бостон (2) – Майами (7) / Атланта (8)

Милуоки (1) – Майами (7) / Атланта (8) / Торонто (9) / Чикаго (10)

Плей-ин на Востоке

12 апреля - Майами (7) – Атланта (8)

12 апреля - Торонто (9) – Чикаго (10)

Плей-офф НБА стартует сразу после плей-ин - 15 апреля.

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Расписание матчей плей-офф

Первый раунд

Вторник, 15 апреля