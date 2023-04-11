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Баскетбол

Плей-офф НБА: борьба за плей-офф на Западе и на Востоке

ISPORT представляет расписание матчей плей-офф в Национальной Баскетбольной Ассоциации.
Сегодня, 12:35
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Завершился регулярный чемпионат НБА и определились практически все пары плей-офф. Поскольку в этом году нас помимо плей-офф ожидает и плей-ин, то своих соперников пока не знают по два лидера конференций.

Пары плей-офф

Запад

  • Финикс (4) – Клипперс (5)
  • Сакраменто (3) – Голден Стэйт (6)
  • Мемфис (2) – Лейкерс (7) / Миннесота (8)
  • Денвер (1) – Лейкерс (7) / Миннесота (8) /Новый Орлеан (9) /Оклахома (10)

Плей-ин на Западе

  • 11 апреля - Лейкерс (7) – Миннесота (8)
  • 11 апреля - Новый Орлеан (9) – Оклахома (10)

Восток

  • Филадельфия (3) – Бруклин (6)
  • Кливленд (4) – Нью-Йорк (5)
  • Бостон (2) – Майами (7) / Атланта (8)
  • Милуоки (1) – Майами (7) / Атланта (8) / Торонто (9) / Чикаго (10)

Плей-ин на Востоке

  • 12 апреля - Майами (7) – Атланта (8)
  • 12 апреля - Торонто (9) – Чикаго (10)

Плей-офф НБА стартует сразу после плей-ин - 15 апреля.

Читай также: Турнир Play-in в НБА: что это такое, как оно выглядит и пары отбора

Расписание матчей плей-офф

Первый раунд

Вторник, 15 апреля

  • Филадельфия - Бруклин
  • Кливленд - Нью-Йорк
  • Сакраменто - Голден Стэйт 
  • Финикс - Клипперс
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