Плей-офф НБА: Детройт справился с Кливлендом, Лейкерс уступил Оклахоме

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:49       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images

В ночь на среду, 6 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 5 мая

Детройт – Кливленд – 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25)

Счет в серии — 1-0

Детройт: Каннингем (23 + 7 передач), Харрис (20 + 8 подборов), Д. Робинсон (19), Дюрен (11 + 12 подборов), Томпсон (11 + 8 подборов) — старт; Дженкинс (12+7 подборов), Стюарт (6), Холланд (6), Грин (3), Леверт (0).

Кливленд: Митчелл (23), Харден (22 + 8 подборов + 7 передач + 7 потерь), Э. Мобли (14 + 9 подборов), Вейд (5), Аллен (2) — старт; Струс (19), Шредер (9), Брайант (4), Эллис (3), Тайсон (0), Меррилл (0).

Оклахома – Лейкерс – 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)

Счет в серии — 1-0

Оклахома: Холмгрен (24 + 12 подборов), Гилджес-Александер (18 + 6 передач + 7 потерь), Митчелл (18), Хартенштайн (8 + 9 подборов), Дорт (6) — старт; Маккейн (12), Джо (9), Карузо (5), Уоллес (5), Джейлин Уильямс (3+7 подборов), Виггинс (0), К. Уильямс (0).

Лейкерс: Джеймс (27 + 6 передач), Хатимура (18), Смарт (12 + 7 передач), Эйтон (10 + 12 подборов), Ривз (8 + 6 передач) — старт; Кеннард (7), Ларевия (3), Хейс (3), Вандербилт (2), Тьеро (0), Джеймс-младший (0), Кнехт (0), Смит (0).

