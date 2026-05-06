Плей-офф НБА: Детройт справился с Кливлендом, Лейкерс уступил Оклахоме
В ночь на среду, 6 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 5 мая
Детройт – Кливленд – 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25)
Счет в серии — 1-0
Детройт: Каннингем (23 + 7 передач), Харрис (20 + 8 подборов), Д. Робинсон (19), Дюрен (11 + 12 подборов), Томпсон (11 + 8 подборов) — старт; Дженкинс (12+7 подборов), Стюарт (6), Холланд (6), Грин (3), Леверт (0).
Кливленд: Митчелл (23), Харден (22 + 8 подборов + 7 передач + 7 потерь), Э. Мобли (14 + 9 подборов), Вейд (5), Аллен (2) — старт; Струс (19), Шредер (9), Брайант (4), Эллис (3), Тайсон (0), Меррилл (0).
Оклахома – Лейкерс – 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)
Счет в серии — 1-0
Оклахома: Холмгрен (24 + 12 подборов), Гилджес-Александер (18 + 6 передач + 7 потерь), Митчелл (18), Хартенштайн (8 + 9 подборов), Дорт (6) — старт; Маккейн (12), Джо (9), Карузо (5), Уоллес (5), Джейлин Уильямс (3+7 подборов), Виггинс (0), К. Уильямс (0).
Лейкерс: Джеймс (27 + 6 передач), Хатимура (18), Смарт (12 + 7 передач), Эйтон (10 + 12 подборов), Ривз (8 + 6 передач) — старт; Кеннард (7), Ларевия (3), Хейс (3), Вандербилт (2), Тьеро (0), Джеймс-младший (0), Кнехт (0), Смит (0).
