Бавария – ПСЖ: анонс полуфинала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоится в конце этого месяца, но обоих участников решающего противостояния мы будем знать уже после завершения поединка Баварии против ПСЖ.

После невероятного первого матча между этими командами футбольные фанаты по всему миру будут прикованы к экранам своих гаджетов для просмотра этой игры.

Бавария - ПСЖ

6 мая, 22:00, Мюнхен, стадион Альянц Арена

Каким был первый матч?

Первый матч между Баварией и ПСЖ будут вспоминать ещё много лет, ведь это был один из самых ярких полуфиналов Лиги чемпионов за последнее время. Команды с первых минут задали сумасшедший темп и буквально устроили голевую перестрелку. Мячи влетали как в одни ворота, так и в другие, а паузы между голами были настолько короткими, что игра не давала возможности даже перевести дух.

Ещё в первом тайме ПСЖ трижды отличился в воротах Мануэля Нойера, но и сам пропустил дважды. После перерыва парижане продолжили давление и за первые 15 минут второго тайма довели счёт до 5:2. В тот момент казалось, что интрига в противостоянии фактически исчезает, и Бавария получит слишком большой дефицит перед матчем в Мюнхене.

Однако немецкий клуб очень быстро вернулся в игру. Команда смогла оперативно отыграть два мяча и сократить отставание до минимума, оставив себе реальные шансы перед домашним поединком.

Заключительный отрезок встречи прошёл уже без голов: Бавария стала осторожнее в обороне, хотя и продолжала больше владеть мячом, особенно во втором тайме, когда нужно было спасать ситуацию. В то же время стоит отметить, что для Нойера тот матч получился крайне неудачным — фактически каждый удар в створ завершался пропущенным мячом.

В какой форме находятся команды?

Между очными поединками обе команды провели матчи в своих чемпионатах. ПСЖ традиционно применил ротацию в игре против Лорьяна и упустил победу, хотя дважды выходил вперёд по ходу встречи. В итоге — ничья 2:2 после пропущенного мяча в концовке игры.

Бавария же пережила ещё более драматичный матч против Хайденхайма. Уже после получаса игры мюнхенцы уступали 0:2, но дубль Леона Горецки позволил сравнять счёт. Однако на этом проблемы не закончились — соперник снова вышел вперёд. Спастись Баварии удалось лишь на 10-й добавленной минуте благодаря голу Майкла Олисе — итоговые 3:3 и прерванная победная серия в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

Бавария подойдёт к ответному матчу без новых проблем. Традиционно не помогут команде травмированные Гнабри и Геррейро.

А вот юный Леннарт Карл вроде бы восстановился после травмы, но сможет ли он сыграть — тренерский штаб определит позже.

Ориентировочный состав Баварии: Нойер – Станишич, Упамекано, Та, Лаймер – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Диас - Кейн

А вот у ПСЖ появилась очень болезненная потеря — Ашраф Хакими в первой игре получил травму, которая не позволит ему сыграть в этом матче.

Кроме него отсутствовать будет Люка Шевалье, у которого также повреждение.

Ориентировочный состав ПСЖ: Сафонов – Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Витинья – Жоау Невеш, Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

Прогноз на игру

Перед ответным матчем интрига остаётся максимальной. Бавария, несмотря на проблемы в обороне, показала характер и способность отыгрываться в самых сложных ситуациях.

ПСЖ продемонстрировал, насколько опасным может быть в атаке, но в то же время оставил вопросы по поводу надёжности собственной защиты. В Мюнхене нас ждёт ещё один матч, который может войти в историю.

На сайте betking можно поставить на победу Баварии с коэффициентом 1,70, тогда как потенциальный успех ПСЖ оценивается показателем 3,80. Вероятность ничейного результата в основное время представлена коэффициентом 5,33. А вот вероятность выхода в финал эксперты называют почти равной: 1,93 — на Баварию и 1,87 — на ПСЖ.

