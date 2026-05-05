iSport.ua
Русский Українська

"Он меня побил": Уордли - о спаррингах с Дюбуа

Откровение чемпиона WBO о прошлом.
Сегодня, 12:52       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Накануне поединка Уордли - Дюбуа чемпион мира по версии WBO рассказал, как проводил спарринги против Дэниела в начале своей карьеры для BoxingScene.

Британский супертяж заявил, что это было 7-8 лет назад. Тогда он пропустил достаточно ударов за спарринг от бывшего чемпиона IBF и WBA Regular.

Не знаю точно, был ли я уже к тому времени профессионалом. Я и не собираюсь отрицать, что он меня побил. Прошу только помнить, что на тот момент я был парнем, который впервые надел перчатки, а у него уже была серьёзная карьера в любителях.

У меня всё было просто: пропустил, скажем, 15 ударов, но остался доволен. Потому что на прошлой неделе пропущенных ударов было 17 или 18. Я знал, что соперники сильнее. И знал, что именно такие мне нужны, чтобы стать лучше.

Ранее наставник Дюбуа преуменьшил опасность Фабио Уордли перед их встречей 9 мая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фабио Уордли

Статьи по теме

Уордли вспомнил опыт тренировок с Усиком Уордли вспомнил опыт тренировок с Усиком
Уордли отверг значение боя между Усиком и Дюбуа Уордли отверг значение боя между Усиком и Дюбуа
Дюбуа перед боем с Уордли: "С соперником моего уровня он ещё не сталкивался" Дюбуа перед боем с Уордли: "С соперником моего уровня он ещё не сталкивался"
Уордли готовится выйти на ринг с обидчиком Чисоры Уордли готовится выйти на ринг с обидчиком Чисоры

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛЧ Арсенал - Атлетико
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: началась серия второго раунда, сыграли Сан-Антонио, Никс, Миннесота и Филадельфия
просмотров

Последние новости

Европа14:47
Сборная Бразилии попросила МЮ дать своему топ-форварду отдых в оставшихся матчах сезона
Формула 114:25
Хэмилтон указал на проблему Феррари
НБА13:56
Известна судьба Дюранта в Хьюстоне
Лига Чемпионов13:24
Перед полуфиналом ЛЧ фанаты Арсенала мешали спать игрокам Атлетико
Бокс12:52
"Он меня побил": Уордли - о спаррингах с Дюбуа
Европа12:33
Ман Сити готовит новое соглашение для своего ключевого хавбека
НБА11:59
Вембаньяма смог побить рекорд 40-летней давности
Бокс11:23
Тренер Дюбуа - о Уордли: "Его ударная мощь преувеличена"
Европа10:53
Игроки Реала недовольны поведением Мбаппе в раздевалке
Формула 110:32
Президент ФИА допустил изменения правил владения командами Ф-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK