"Он меня побил": Уордли - о спаррингах с Дюбуа

Накануне поединка Уордли - Дюбуа чемпион мира по версии WBO рассказал, как проводил спарринги против Дэниела в начале своей карьеры для BoxingScene.

Британский супертяж заявил, что это было 7-8 лет назад. Тогда он пропустил достаточно ударов за спарринг от бывшего чемпиона IBF и WBA Regular.

Не знаю точно, был ли я уже к тому времени профессионалом. Я и не собираюсь отрицать, что он меня побил. Прошу только помнить, что на тот момент я был парнем, который впервые надел перчатки, а у него уже была серьёзная карьера в любителях.

У меня всё было просто: пропустил, скажем, 15 ударов, но остался доволен. Потому что на прошлой неделе пропущенных ударов было 17 или 18. Я знал, что соперники сильнее. И знал, что именно такие мне нужны, чтобы стать лучше.

Ранее наставник Дюбуа преуменьшил опасность Фабио Уордли перед их встречей 9 мая.

